Velório de empresário de Americana morto na grande São Paulo é marcado por comoção

Cristiano Luchesi Grassi foi baleado na cabeça no último dia 13 e socorrido em estado gravíssimo, mas não resistiu ao ferimento e faleceu no dia 15

Corpo de Cristiano Luchesi Grassi foi velado na capela do Cemitério da Saudade na manhã desta quina-feira - Foto: Marcelo Rocha Liberal.JPG

O velório do empresário e morador de Americana, Cristiano Luchesi Grassi, de 50 anos, ocorreu nesta quinta-feira (21), em Americana, na capela do Cemitério da Saudade e foi marcado por grande comoção. O sepultamento estava previsto para acontecer às 13h.

Estiveram presentes amigos, familiares, funcionários e empresários da cidade. Ao LIBERAL, conhecidos de Cristiano afirmaram estarem muito abalados com a situação.

Além da morte violenta, a falta de informação sobre a motivação do crime têm causado grande desconforto e incompreensão.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nas redes, do Grupo Air Slaid, empresa de Cristiano Luchesi Grassi, muitos amigos lamentaram a perda.

Morte

Cristiano foi encontrado em um posto, dentro de uma S10, junto com Luiz Henrique Trevisan de 34 anos, ambos feridos, na noite do último dia 13, na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

Luiz Henrique foi baleado no tórax e pescoço e, socorrido ao Hospital Santa Marcelina, não resistiu. Seu pai procurou a delegacia no dia seguinte para comunicar o óbito do filho.

Já Cristiano foi baleado na cabeça e socorrido em estado gravíssimo ao Hospital Santa Marcelina. Momentos depois foi retirado da unidade de saúde por familiares e levado ao Hospital Nove de Julho. Ele morreu na última sexta-feira (15).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Investigação

A Polícia Civil apreendeu dois celulares pertencentes às vítimas, que estavam dentro da caminhonete no dia do crime. Os aparelhos serão analisados por peritos criminais.

A motivação e a identificação dos envolvidos no homicídio serão apuradas durante o inquérito. Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

Questionada pelo LIBERAL, a SSP (Secretaria de Segurança Pública), informou que o caso segue em investigação pelo 50º DP (Itaim Paulista), em parceria com a 7ª Central de Repressão ao Crime e Ocorrências Diversas (CERCO).

“Detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial. “, trouxe a nota do órgão. COLABOROU ANA CAROLINA LEAL E CRISTIANI AZANHA.