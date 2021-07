Velocidade de veículos causa medo em moradores da Rua Limeira

Veículos e motos que descem em alta velocidade pela Rua Limeira, no Jardim Primavera, em Americana, têm incomodado moradores da região e gerado insegurança por conta da possibilidade de acidentes.

Rua não possui lombadas e nem redutores de velocidade, o que vem preocupando os moradores – Foto: Divulgação

Joel Aparecido Zaia, um zelador de 57 anos que mora na Rua Adamantina, que é sequência da Limeira, reclamou ao LIBERAL da situação e questionou sobre a possibilidade da instalação de redutores de velocidade na via.

“Os carros descem aqui e parecem que estão em uma pista de corrida. Os motoristas fazem a curva em alta velocidade e isso já causou acidentes. Precisaríamos de duas lombadas”, alertou Joel, que menciona que o problema existe há pelo menos seis anos.

O LIBERAL questionou a Prefeitura de Americana sobre a possibilidade da instalação de lombadas e se seria possível aplicar redutores na via, mas não houve retorno.

