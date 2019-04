Veja quantos casos de dengue tem seu bairro em Americana

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana divulgou nesta segunda-feira (22) um boletim atualizado dos casos de dengue na cidade. São 850 casos positivos na cidade até agora dentre 1855 investigados. O município vive cenário de epidemia.

Americana não tem nenhuma morte confirmada pela doença até então. O Instituto Adolfo Luiz, entretanto, investiga a morte do aposentado Milton Benedicto, de 69 anos. A apuração verifica se o homem, morador do Jardim São Domingos, que morreu no dia 11 de abril, morreu de dengue, febre amarela, febre maculosa ou leptospirose.

O bairro onde Milton morava é o quinto com o maior número de casos confirmados de dengue na cidade, neste ano. Os bairros Jardim América 2, Zanaga, Nova Carioba e São Jerônimo são os mais atingidos pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

O número de casos confirmados em Americana em 2019 ainda é bem abaixo das piores epidemias enfrentadas anos atrás. Em 2014, ano com mais confirmações, foram 9 mil casos. Em 2015, o número chegou a 7,3 mil casos.