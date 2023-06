Veja quais são as áreas de risco para carrapato-estrela em Americana

A Prefeitura de Americana reforçou nesta quarta-feira (14) quais são as áreas de risco na cidade para o carrapato-estrela, transmissor da febre amarela. O governo municipal divulgou que irá reforçar a campanha sobre os riscos da doença, com a ampliação das ações de conscientização e instalação de placas nos locais de risco.

A medida ocorre após um surto em Campinas matar ao menos três pessoas, entre elas uma moradora de Hortolândia. Outras duas mortes são investigadas.

Reunião debateu medidas de prevenção à febre maculosa em Americana – Foto: Secom / Divulgação

Os óbitos estão relacionados a uma festa ocorrida no município no final de maio, além de um show em junho. Em Americana, não há nenhum caso confirmado em 2023, segundo a prefeitura.

Os principais sintomas da febre maculosa brasileira são febre (principal), náusea/vômito, manchas avermelhadas na pele, dores abdominais e musculares, dores de cabeça.

A doença tem alta taxa de letalidade, mas tem cura e o tratamento é feito por meio de antibióticos. É fundamental buscar atendimento médico o mais rápido possível ao apresentar os sintomas.

ÁREAS DE RISCO

– Área da Carioba: Pesqueiros do Rio Piracicaba, próximos ao parque têxtil da Rua Carioba;

– Área da Casa de Cultura Herman Müller: Mata ciliar adjacente ao Ribeirão Quilombo;

– Área do Rio Jaguari: Região pós-represa do Salto Grande (chácaras nas proximidades da Colônia Agrícola do Sobrado Velho);

– Área do Museu Histórico: Pesqueiros na confluência dos rios Atibaia e Jaguari;

– Área do Assentamento Milton Santos: Matas ciliares do Rio Jaguari e Córrego Jacutinga;

– Área da ponte do Rio Piracicaba, sobre a Rodovia Anhanguera: Pesqueiros locais;

– Área do Rio Piracicaba: Pesqueiros nas proximidades do Centro de Detenção Provisória de Americana (CDP);

– Área da represa do Jardim Imperador: Residencial Portal dos Nobres;

– Área da Praia dos Namorados: Orla da Represa do Salto Grande;

– Área do Bairro Mirandola: Pastos e matas periféricas

– Área da Praia do Zanaga: Braço da Represa do Salto Grande entre os bairros Antônio Zanaga e Vale das Nogueiras;

– Área da Usina da CPFL: Represa do Salto Grande;

– Área do Ribeirão Quilombo: Toda a extensão;

– Área verde do Parque Nova Carioba: Mata ciliar do córrego Bertini.

Combate

A prefeitura informou que intensificou os trabalhos de combate ao carrapato-estrela na cidade. Uma reunião com representantes das secretarias e unidades responsáveis pelas ações foi realizada para elencar as medidas de prevenção em Americana.

“Chamei essa reunião com todos os envolvidos nesse trabalho para identificar o cenário da febre maculosa brasileira no município, já que há casos confirmados na região, e também para traçarmos estratégias conjuntas para intensificar o combate”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV).

Serão instaladas mais placas nos locais de risco e ampliadas as ações de conscientização nas redes sociais, cartazes e panfletos, além de um trabalho em parceria entre a Vigilância Ambiental em Saúde e a Secretaria de Educação, para levar o tema aos estudantes.