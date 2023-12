Veja os horários dos supermercados de Americana e Santa Bárbara no Natal

Estabelecimentos farão horário reduzido na véspera e fecham no dia 25

Os principais supermercados de Americana e Santa Bárbara d’Oeste irão trabalhar em horário especial durante o fim de semana de Natal.

O LIBERAL levantou o horário de funcionamento de onze dos principais estabelecimentos do ramo nas duas cidades durante o período natalino.

Neste sábado, expediente nos supermercados será normal – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

No sábado (23), o expediente será normal, com os dois municípios tendo supermercados abertos entre 7 e 23 horas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com pessoas ouvidas pela reportagem, esse é o dia com expectativa de maior movimento, que deverá durar o dia todo. Os períodos da manhã e tarde deverão ser os mais problemáticos

Já no domingo, véspera de Natal, a jornada de trabalho será reduzida. As lojas irão abrir entre às 7 e 8 horas, com fechamento médio entre 17 e 19 horas.

O dia deverá ser de movimento intenso até às 14 horas. Posteriormente, a tendência é que seja mais tranquilo para as compras.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Os supermercados que estarão abertos até mais tarde serão o Davita, em todas as unidades, e o Savegnago, de Americana. Ambos irão até às 20 horas. Na segunda-feira, feriado, todas as lojas estarão fechadas.

Comércio

Assim como os supermercados, o comércio de Americana terá horário especial neste fim de semana. De acordo com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), no sábado o atendimento será das 9 às 18 horas, enquanto no domingo os estabelecimentos funcionarão das 9 às 17 horas.

Na segunda o comércio estará fechado. Já a partir de terça, as lojas voltarão a funcionar em horário normal.

A associação estima que, em 2023, as vendas tenham um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Este é o melhor Natal dos últimos anos se levarmos em consideração o volume de vendas, envolvimento direto das pessoas e uma maior esperança, já que tivemos uma fase muito difícil devido à pandemia da Covid-19”, disse o presidente da Acia, Marcelo Fernandes.

Veja os horários dos supermercados

LOJA SÁBADO (23) DOMINGO (24) SEGUNDA (25) São Vicente

Americana e Santa Bárbara 7h às 22h 7h às 19h Fechado Pague Menos

Americana e Santa Bárbara 7h às 22h

*Apenas a loja da Rua Treze de Maio, em SB, será até 21h 7h às 19h Fechado Crema

Americana e Santa Bárbara Americana e Rua Limeira, em SB: 8h às 22h

Mollon, em SB: 8h às 21 Americana e Rua Limeira, em SB: 8h às 19h

Mollon, em SB: 8h às 18h Fechado Brait

Americana e Santa Bárbara Frezzarin, Americana: 8h às 20h

Vila Santa Catarina, Americana: 8h às 19h30

Colina, SB: 8h às 21h 8h às 17h Fechado Atacadão

Americana e Santa Bárbara 7h às 23h Americana: 8h às 18h

SB: 7h às 18h Fechado Davita

Americana e Santa Bárbara 8h às 22h

*Apenas a loja do Pq Zabani, em SB, até 20h 8h às 20h Fechado Savegnago

Americana 7h às 22h 7h às 20h Fechado Paraná

Americana 7h às 23h 7h às 19h Fechado Comercial Esperança

Americana 7h às 22h 7h às 19h Fechado Higa

Santa Bárbara 7h às 22h 7h às 18h Fechado Pavan

Santa Bárbara 8h às 21h 8h às 18h Fechado

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.