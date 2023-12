Veja os horários dos supermercados de Americana e Santa Bárbara no Ano Novo

Estabelecimentos irão trabalhar em horário reduzido na véspera, assim como foi no Natal

Os principais supermercados de Americana e Santa Bárbara d’Oeste farão horários especiais para o fim de semana do Ano Novo.

No domingo (31), último dia de 2023, as lojas terão jornada de trabalho diferente do habitual, enquanto na segunda (1º) estarão fechadas.

O LIBERAL levantou o horário de funcionamento de 14 estabelecimentos das cidades para o Réveillon.

No sábado (30), os supermercados irão trabalhar em horário normal. Assim, os consumidores irão encontrar unidades abertas entre às 7 e 23 horas.

Na véspera, a maior parte das lojas irá fechar entre às 17 e 19 horas.

Aqueles que deixarem para a última hora poderão ir às compras entre às 7 e 20 horas. Os supermercados Davita, nas duas cidades, e Savegnago, em Americana, são os que irão trabalhar até mais tarde, fechando às 20 horas.

De acordo com funcionários das lojas, o sábado deverá ser o dia de maior movimento, especialmente durante manhã e tarde.

Já no domingo, a expectativa é de grande procura pela manhã, com movimento tranquilizado à tarde. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani

Veja os horários dos supermercados