Veja os dez bairros com mais casos de dengue em Americana

A Prefeitura de Americana divulgou nesta terça-feira um boletim com atualização no número de casos de dengue, detalhando a incidência por regiões da cidade. Os bairros que lideram são Jardim América II, Antônio Zanaga e Nova Carioba.

Até o momento, foram confirmados 669 casos – desses, apenas 12 foram contraídos fora do município e são considerados importados.

Em todo o ano passado, foram 15 casos da doença. Para a prefeitura, o aumento nas notificações está relacionado à circulação do tipo 2 da doença. Há 7 casos confirmados dessa variação do vírus – contudo, todos os outros registrados na cidade não tiveram o sorotipo determinado, e o município acredita que a maior parte seja do tipo 2.

A cidade investiga uma morte suspeita, do aposentado Milton Benedicto, de 69 anos, que morreu na semana passada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Há ainda dois casos de Chikungunya em investigação.

No último fim de semana, a prefeitura fez ações contra a dengue em bairros como Jardim Ipiranga e Parque da Liberdade e São Vito. Os trabalhos incluíram nebulização de inseticida e vistorias dos agentes.

“O município vivencia hoje um cenário epidêmico, considerando que os números da doença atingiram patamares que, tecnicamente dispensam os serviços de assistência de realizar o exame para confirmação dos casos, sendo classificados apenas por critério clínico-epidemiológico”, diz a prefeitura. Foto: Venilton Kuchler - Anpr

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde pede à população para que colabore com os trabalhos dos agentes, permitindo a entrada nos imóveis, além de evitar qualquer tipo de recipiente que possa acumular água, locais onde o mosquito Aedes aegypti se reproduz, como latas, pneus, calhas entupidas, caixa d’água sem tampa, embalagens em geral, pratos de xaxins, entre outros.

“Chamamos a atenção das pessoas para que cuidem de seus quintais, das suas residências, porque estatisticamente oitenta por cento dos criadouros estão dentro das residências”, afirma o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

Em caso de imóveis ou áreas suspeitas, a população deve contatar o SAC da Prefeitura, pelo número 3475-9024.

Os principais sintomas da dengue são febre alta e persistente, dor no fundo dos olhos, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, sendo que em alguns casos podem ocorrer náuseas,vômitos e manchas avermelhadas pelo corpo.

Em caso de suspeita, pede-se para evitar a automedicação, já que os analgésicos à base de ácido acetilsalicílico podem provocar hemorragias graves. O ideal é procurar pelo serviço de saúde, para que seja prescrita a medicação adequada, ingerir líquido em abundância e permanecer em repouso.

COMO PREVENIR

MORTE. A Prefeitura de Campinas confirmou nesta segunda-feira (15) a primeira morte por dengue este ano. A paciente era uma menina de apenas 5 meses. Ela era moradora da região Sul de Campinas e foi atendida pela rede privada de saúde do município.