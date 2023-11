Veja o trajeto que a Caravana de Natal da Coca-Cola vai percorrer em Americana

O trajeto que a Caravana de Natal da Coca-Cola vai percorrer durante sua passagem por Americana foi definido na manhã desta sexta-feira (10). A atração natalina chega à cidade no sábado da semana que vem, dia 18. Essa é a quinta vez consecutiva que o comboio passa pelo município.

Caravana da Coca-Cola percorrerá Americana durante uma hora e meia – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A chegada da caravana deve acontecer por volta das 20h30. O local de partida será o Supermercado São Vicente do São Vito, na Rua João Bernestein, 630. O término acontecerá na Rua Francisca Coral Chiquinho, no Jardim Terramérica. A previsão é que a atração complete o percurso em uma hora e meia.

A caravana passará também pela Rua Orozimbo Machado, Rua São Vito, Avenida Paschoal Ardito, Rua Santa Amélia, Avenida Antônio Pinto Duarte, Avenida da Saúde, Avenida Paulista, Avenida Bandeirantes, Rua Rio Branco, Avenida Brasil, Rua Itaíba, Rua Itacolomi, Avenida Armando Salles de Oliveira, Rua Itapemirim, Avenida Iacanga e Avenida Gioconda Cibin.

A definição do percurso aconteceu durante uma reunião realizada ainda pela manhã no CCL (Centro de Cultura e Lazer), que reuniu representantes da Secretaria de Cultura e Lazer, da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) e da Gama (Guarda Municipal de Americana).

“Todas as vias serão sinalizadas pela Utransv e a caravana será acompanhada pelos agentes de trânsito e pela Gama durante toda a passagem pelo município. Pedimos cautela aos motoristas, pois teremos muitas crianças e famílias pelas ruas e avenidas de Americana”, disse o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A caravana contará com cinco caminhões iluminados, cenográficos e sonorizados com a presença do Papai Noel percorrendo ruas e avenidas. A atração itinerante traz ambientes instagramáveis, ilusionismo, dois espaços de cenografia, sendo um deles a Casa do Papai e da Mamãe Noel, e ativações com inteligência artificial.