Veja o que abre e o que fecha na região neste feriado de Tiradentes

As prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) manterão somente os serviços essenciais em modo de plantão nesta sexta-feira (21), devido ao feriado nacional de Tiradentes. Atividades administrativas e não essenciais retornam na segunda-feira (24). No entanto, o comércio de três cidades da região devem funcionar com horário especial.

Paço municipal encerra atividades nesta quinta e retoma na segunda-feira – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

As prefeituras de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré encerrarão as atividades administrativas no final da tarde desta quinta-feira (20). Os municípios irão manter os serviços indispensáveis, como atendimento médico de urgência e emergência, Departamento de Água e Esgoto, coleta de lixo, Guarda Municipal, entre outros, que funcionarão em regime de plantão.

Além do paço municipal, também ficarão fechadas as UBS’s (Unidade Básica de Saúde), Biblioteca Municipal, Rede de Educação, Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Caps (Centro de Atenção Psicossocial), Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Cas (Centro de Assistência Social) e Procon, entre outros.

Os serviços essenciais estarão funcionando 24h e podem ser acionados por telefone:

Guarda Municipal: 153

SAMU: 192

Defesa Civil: 199

Corpo de bombeiros: 193

Polícia Militar: 190

Comércio

Em Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, o comércio funciona das 9h às 15h na sexta-feira. Já em Sumaré, tem autorização para funcionar os estabelecimentos que fizeram acordo com o sindicato dos comerciários, o funcionamento desses comércios será das 9h às 18h.

Em Hortolândia, a abertura é facultativa e fica a critério dos comerciantes, a Aciah (Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Hortolândia) orienta a população a consultar os estabelecimentos antes de irem até o local.

Em Americana, o comércio deve permanecer fechado durante o feriado. No sábado, todas as cidades terão comércio aberto, com o horário normal.

Lazer

Os moradores de Americana terão dois espaços de lazer para ir durante o feriado. O Parque Ecológico e o Jardim Botânico estarão abertos das 8h às 16h e das 6h às 20h, respectivamente.

Em Santa Bárbara funcionarão normalmente os parques infantis Tom Leite e Panambi, das 7h às 19h; Taene, Arnaldo Boaretto, Mollon, 31 de Março e Vila Brasil, das 7h às 17h; dos Ipês, das 6h às 20h; e dos Jacarandás, das 6h às 22h.

Para quem mora em Nova Odessa, o Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa, é uma opção de lazer e estará aberto das 6h às 21h na sexta.