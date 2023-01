Veja o número de inscritos no concurso da Prefeitura de Americana

O Instituto Avança SP divulgou, nesta sexta-feira (6), a lista de inscritos no concurso 01/2022 da Prefeitura de Americana, que contempla 92 cargos de setores diversos da administração municipal.

No total, foram feitas mais de 45 mil inscrições para cerca 298 vagas, sendo que dez delas são reservadas para pessoas com deficiência. Os salários variam de R$ 1,6 mil a R$ 13,4 mil. Veja a lista de vagas e inscritos abaixo, por cargo.

Os locais de prova de cada um dos concorrentes podem ser conferidos nos dois links abaixos, do Instituto Avança SP.

Locais de provas e salas – Prova do dia 22/01/2023

Locais de provas e salas – Prova do dia 29/01/2023

Haverá duas provas em 22 de janeiro: uma às 9 horas, para candidatos aos cargos de professor de educação infantil, professor de ensino fundamental 2 de português, matemática e história, professor de educação especial, professor de escola de música voltado para percussão e professor desportivo; e outra às 14 horas, para professor de creche, professor de ensino fundamental 1, professor de ensino fundamental 2 de artes, ciências, educação física, geografia e inglês, e professor de piano.

Outras duas provas ocorrem em 29 de janeiro: uma às 9 horas, para cargos de ensino fundamental completo e incompleto, e cargos de ensino superior completo, exceto professor; e outra às 14 horas, para cargos de ensino médio completo e técnico.

As informações oficiais do concurso podem ser acessadas no site do Instituto Avança SP.