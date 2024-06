Veja o cardápio do Arraiá do LIBERAL, que ocorre nesta sexta e sábado, em Americana

Edição de 2023 do Arraiá do LIBERAL - Foto: Arquivo/Liberal

A terceira edição do Arraiá do LIBERAL começa nesta sexta-feira (21), a partir das 18h, reunindo entidades assistenciais, comidas típicas, música e prêmios, até sábado (22). O evento será em frente à sede do Grupo Liberal, na Rua Tamoio, 875, Vila Santa Catarina, em Americana.

Ao todo, nove entidades estarão presentes no Arraiá, que entrou no último mês no calendário oficial de Americana. O evento também comemora o aniversário de 72 anos do jornal, celebrado no dia 1º de junho. As instituições serão responsáveis por barracas de comidas típicas e terão acesso à toda renda obtida durante os dois dias de festa.

Estarão presentes neste ano as instituições Anjos Peludos, Anjos da Alegria, Rotary Club Americana-Ação, Fraternidade Guardiões da Imaculada, Aephiva, Doulas Primavera, Apae, Quase Paróquia Santa Rita de Cássia e Missão Jeito de Ser. Conheça o trabalho das nove entidades que participarão.

Além da gastronomia típica de festas juninas, o Arraiá do LIBERAL também contará com apresentações musicais.

O primeiro dia contará com a Banda Projeto Hitss, que apresenta repertório diverso no palco da festa. Além disso, a noite receberá uma apresentação de dança do Grupo Fênix, com repertório de dança flashback.

Já no sábado, o palco do Arraiá será das duplas Yan Matheus & Yago e Nivaldo Luís & Rogério, que levam ao público apresentações de sertanejo.

No que diz respeito ao entretenimento, além da pesca e cadeia, o Arraiá do LIBERAL terá bingo e o show de prêmios, que já se tornou tradição nas festas do jornal. Neste ano a ação sorteará mais de 30 produtos, além de mil reais em dinheiro.

Veja abaixo o cardápio completo e o que cada entidade irá vender

COMIDAS 🌭

Batata em molho | R$ 10,00

Batata frita | R$ 25,00

Cachorro-quente | R$ 15,00

Caldo (médio) | R$ 25,00

Caldo (pequeno) | R$ 15,00

Cuscuz | R$ 10,00

Espetinhos | R$ 10,00

Isca de frango | R$ 30,00

Lanche de calabresa | R$ 15,00

Lanche de carne louca | R$ 15,00

Lanche de pernil | R$ 15,00

Milho verde | R$ 10,00

Pastel | R$ 12,00

Pipoca | R$ 10,00

Pizza de calabresa | R$ 10,00

Pizza de queijo | R$ 10,00

Bolo de cenoura (pedaço) | R$ 10,00

Canjica | R$ 15,00

Churros | R$ 15,00

Espeto de morango | R$ 15,00

Maçã do amor | R$ 10,00

Pé de moleque e paçoca | R$ 3,00

Pudim | R$ 7,00

BEBIDAS 🍷

Água | R$ 4,00

Cerveja Heineken | R$ 10,00

Cerveja Heineken (sem álcool) | R$ 10,00

Cerveja Original | R$ 8,00

Quentão | R$ 10,00

Refrigerante | R$ 7,00

Suco | R$ 7,00

Vinho quente | R$ 10,00

DIVERSÃO 🎣

Binguinho | R$ 3,00

Bingão | R$ 5,00

Super Bingão | R$ 10,00

Cadeia | R$ 2,00

Pesca | R$ 10,00

O que cada entidade oferecerá

Anjos Peludos

Cachorro quente e milho

Anjos da Alegria

Entretenimento

Rotary Club Americana-Ação

Pastel

Fraternidade Guardiões da Imaculada

Lanche de calabresa

Aephiva

Lanche de carne louca e pizza

Doulas Primavera

Caldo, torresmo, croquete e bolinhos

Apae

Maçã do amor, canjica, pipoca, espeto de morango, vinho quente, quentão e churros

Quase Paróquia Santa Rita de Cássia

Iscas de frango e batata frita

Missão Jeito de Ser

Espetinho de carne, cuscuz e pesca