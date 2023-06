Veja como receber notícias do LIBERAL por e-mail

Newsletters trazem as principais notícias da região, do Brasil e do mundo, de segunda a sexta

Impressão do LIBERAL - Foto: João Carlos Nascimento/Liberal

O LIBERAL envia, de segunda a sexta-feira, o noticiário de Americana, da região, do Brasil e do mundo por e-mail. Para isso, é preciso se inscrever para receber a newsletter do jornal – se inscreva abaixo. O serviço é gratuito. Os e-mails são enviados por meio do e-mail news@liberal.com.br.

Notícias pelo WhatsApp

O LIBERAL envia, diariamente, notícias de Americana, região, do Brasil e do mundo por meio de grupos de WhatsApp. Para começar a receber, é preciso entrar em um dos grupos administrados pelo jornal.

Clique aqui e entre no grupo de notícias do LIBERAL

Caso o grupo esteja lotado no momento em que você tentar entrar, volte novamente mais tarde que atualizaremos o link para acesso.

As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp. Ao entrar no grupo do LIBERAL, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.

Você consegue esconder foto de perfil, quando a pessoa entrou pela última vez, confirmação de leitura, status e recado que você não quer mostrar para seus contatos e até para desconhecidos.

Clique aqui e confira dicas de segurança do aplicativo