Veja as ruas que não terão mais Área Azul em Americana

A Prefeitura de Americana divulgou, nesta segunda-feira (10), as ruas que não farão mais parte da Área Azul. Ou seja, são trechos em que não será mais obrigatório o pagamento para estacionar.

A medida é a primeira etapa das reduções que serão realizadas e faz parte de uma série de mudanças no sistema de estacionamento rotativo da cidade, adiantada pelo LIBERAL em abril e divulgada pela prefeitura em maio deste ano com o objetivo de melhorar o serviço oferecido à população, que é alvo de reclamações na cidade desde o início do funcionamento do serviço, em 2019.

A cobrança está sendo retirada de ruas da extremidade da área de cobertura, onde as estatísticas apontam que há menos uso do serviço.

O decreto que formaliza a redução do número de vagas da Área Azul será publicado na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial da Prefeitura de Americana. Outras mudanças já feitas foram a ampliação do número de funcionários para venda e o fim da fiscalização por meio de veículo com câmeras.

Veja as vias em que a Área Azul deixará de ser cobrada, segundo a prefeitura

– Rua Dom Pedro II, entre a Rua Benjamin Constant e a Rua Rio Branco;

– Rua Comendador Müller, entre a Rua Jorge Jones e a Rua Sete de Setembro;

– Rua Jorge Jones, entre a Rua Comendador Müller e a Avenida 9 de Julho;

– Avenida 9 de Julho;

– Avenida Doutor Antonio Lobo, entre a Rua Marechal Deodoro e a Rua Benjamin Constant;

– Rua Carioba, entre a Rua Antonio Lobo e a Rua Professor Roquete Pinto;

– Rua Ipiranga, entre a Rua Washington Luiz e a Rua 12 de Novembro;

– Rua Washington Luiz, entre a Rua Cândido Cruz e a Rua Capitão Sebastião Antas;

– Avenida Campos Salles, entre a Rua Gonçalves Dias e a Rua Washington Luiz;

– Avenida Brasil, entre a Rua Gonçalves Dias e a Rua Domingos Nardini;

– Rua Major Rehder, entre a Rua Ipiranga e a Rua Cândido Cruz;

– Rua 30 de Julho, entre a Rua Ipiranga e a Rua Cândido Cruz;

– Rua 12 de Novembro, entre a Rua Cândido Cruz e a Rua Ipiranga;

– Rua Gonçalves Dias, entre a Rua Primo Picolli e a Rua Vital Brasil.

Por meio de nota divulgada à imprensa, no início da noite desta segunda-feira (10), o prefeito Chico Sardelli afirmou que a redução é um compromisso que está sendo cumprido.

“Existe um contrato, mas também existe a possibilidade de melhorias por meio do diálogo e foi isso que fizemos”, afirmou.

Segundo a prefeitura, as alterações foram fruto de negociações entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Estapar, empresa responsável pela Área Azul no município. Também foram levados em conta os apontamentos da Acia (Associação Comercial e Industrial), comerciantes, de secretarias municipais e dos próprios usuários.

“As alterações que vigorarão a partir de agora têm o objetivo de atender melhor a população. Ouvimos todos os lados e chegamos a um denominador comum que contempla as necessidades da maioria”, avaliou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Em maio, a prefeitura já havia anunciado o fim da fiscalização da Área Azul pelo carro com câmeras da Estapar.

Equipado com câmeras, veículo da Estapar fiscalizava carros estacionados em vagas da Área Azul – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Reclamações e redução

Em maio, a Prefeitura de Americana anunciou o corte de aproximadamente 25% das vagas da Área Azul. O número vai cair para 1.366. Atualmente, há cerca de 1,8 mil. Trata-se de uma redução de 40% em comparação ao contrato firmado em 2018, que previa, inicialmente, 2.254 espaços.

Ainda na ocasião, a prefeitura divulgou que, pelos próximos dois anos, não haverá reajuste do valor pago pelos motoristas para a utilização do estacionamento rotativo.