Veja as propostas dos 13 candidatos ao Conselho Tutelar de Americana

CMDCA realiza ato de fechamento das urnas para a eleição do Conselho Tutelar - Foto: Marilia Pierre - Prefeitura de Americana

A eleição do Conselho Tutelar de Americana acontece neste domingo, das 8 às 17 horas, e os 13 candidatos conversaram com o LIBERAL sobre as suas principais experiências, bem como propostas e melhorias para a atuação do grupo na cidade.

Com exceção feita à Luciana Andréa Tomaz da Silva Rebouças, todos os outros candidatos participaram, ao longo desta semana, do programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580). Luciana, por sua vez, atendeu à reportagem para que pudesse integrar esta edição.

Para que pudessem se candidatar, os profissionais passaram por provas, testes psicológicos e tiveram de comprovar experiência com trabalho com crianças e adolescentes. O cinco eleitos terão de se dedicar exclusivamente à função, por isso a remuneração prevista é de R$ 6.614,92 com benefícios.

Neste ano, a eleição contará com urnas eletrônicas em 41 sessões de votação e urnas de lona e cédulas de papel em três sessões no Ciep Oniva de Moura Brizola (Zanaga), duas no Ciep Philomena Rossetti (São Vito) e uma na Emei Cunhataí (Jardim Thelja).

Os eleitores terão de votar em locais específicos, que foram publicados na edição do último domingo (24) e que estão disponíveis no site do LIBERAL.

É necessário levar documento com foto e título de eleitor.

Quem concorre?

Confira os principais detalhes e informações sobre os candidatos. Dos 13 postulantes, somente cinco serão eleitos para o trabalho nos próximos quatro anos como conselheiros tutelares.

A expectativa do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), responsável pela condução do pleito que acontece amanhã, é de pelo menos 14 mil votos.

1001 – Rita Lima, 37 anos, educadora social

Principal experiência: orientadora de projetos sociais e coordenadora pedagógica na Creche São Domingos

orientadora de projetos sociais e coordenadora pedagógica na Creche São Domingos Propostas: dar acessibilidade aos atendimentos para acolher adequadamente pessoas surdas e cegas

1002 – Pedro Aparecido Gatti, 59 anos, conselheiro tutelar

Principal experiência: voluntário na Fundação Casa e conselheiro tutelar há três mandatos

voluntário na Fundação Casa e conselheiro tutelar há três mandatos Propostas: assessorar o poder público para melhorar políticas às crianças e jovens, além de atenção especial às questões de saúde mental

1003 – Luciana Rebouças, 53 anos, aposentada

Principal experiência: 27 anos como professora na rede pública

27 anos como professora na rede pública Propostas: lutar pela criação de um segundo conselho tutelar para melhorar a atuação na cidade

1004 – Rosane Ramos Bassan, 41 anos, advogada

Principal experiência: mais de 20 anos como educadora na rede pública

mais de 20 anos como educadora na rede pública Propostas: trabalhar a estrutura das famílias para evitar problemas psicológicos e comportamentais das crianças e adolescentes na escola

1005 – Daniele Freitas Franco, 37 anos, empreendedora

Principal experiência: voluntária há três anos em casas de acolhimento

voluntária há três anos em casas de acolhimento Propostas: melhorar a comunicação com os pais e a atuação do conselho nas ruas e escolas, e trabalhar na prevenção de problemas, como, por exemplo, agressões

1006 – Camila Sanches Sant’Anna, 38 anos, assistente administrativa

Principal experiência: voluntária em cursinho pré-universitário e projetos sociais

voluntária em cursinho pré-universitário e projetos sociais Propostas: ter um olhar mais abrangente na periferia, com atuação na prevenção de problemas, e lutar por melhorias no transporte escolar

1007 – Renan Rodrigo da Silva, 33 anos, psicólogo

Principal experiência: monitor escolar na rede pública e projetos sociais

monitor escolar na rede pública e projetos sociais Propostas: melhorar o diálogo e o acesso da população ao conselho tutelar, e dar suporte às famílias imigrantes ou que moram nas periferias

1008 – Lídia Maria Rodrigues, 33 anos, professora

Principal experiência: professora, voluntária em campo de refugiados na Grécia e projetos sociais

professora, voluntária em campo de refugiados na Grécia e projetos sociais Propostas: melhorar a comunicação com as famílias, trabalhar com a prevenção de problemas nos bairros e aprimorar o atendimento às famílias imigrantes

1009- Renata Fagionatto, 42 anos, educadora social

Principal experiência: trabalhou na Casa Dom Bosco e na Coasseje

trabalhou na Casa Dom Bosco e na Coasseje Propostas: fazer a aproximação do poder público e a sociedade, além de mapear as necessidades das famílias de cada região de Americana

1010 – Mêncio Mafra Toledo, 53 anos, professor

Principal experiência: professor da rede municipal, estadual e particular

professor da rede municipal, estadual e particular Propostas: informatização do conselho tutelar e tornar a atuação do conselho mais ativa, indo às escolas orientar os pais e as crianças e adolescentes

1011 – Rodrigo Miletta Souza da Rocha, 45 anos, conselheiro tutelar

Principal experiência: conselheiro tutelar há dois mandatos e integrante do Simase (Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo)

conselheiro tutelar há dois mandatos e integrante do Simase (Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo) Propostas: atenção aos casos de violência, preconceito e exploração de trabalho infantil

1012 – Aline Martins da Silva, 32 anos, advogada

Principal experiência: advogada especialista em direito da família e da criança e do adolescente

advogada especialista em direito da família e da criança e do adolescente Propostas: aproximação e atendimento humanizado aos cidadãos, bem como acompanhamento das crianças e jovens abrigados

1013 – Thiago Colombo Silva, 36 anos, assistente previdenciário