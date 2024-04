Veja as 265 vagas de emprego abertas no PAT de Americana

Do total, 100 não necessitam de experiência prévia e duas delas, de ajudante geral, são destinadas a PCDs

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana tem 265 vagas de emprego abertas para concorrência nesta segunda-feira (8). Dessas, 100 não necessitam de experiência prévia e duas delas, de ajudante geral, são destinadas a PCDs (Pessoas com Deficiência).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os interessados devem acessar o site da prefeitura, buscar por “Serviços mais acessados”, clicar em “PAT – Vagas de Emprego” e acessar “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT”. Será aberto um formulário, no qual a pessoa deverá preencher os seus dados pessoais e profissionais.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar. No caso dos cargos que pedem experiência prévia, é necessário comprovar as habilidades. A administração ressaltou que o site é a única forma de participar da seleção para essas vagas.

Confira abaixo as vagas disponíveis no PAT de Americana