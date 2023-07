Veja as 24 empresas confirmadas em feira de emprego de Americana

Expectativa é de que entre 2 a 4 mil pessoas participem dos processos seletivos - Foto: Divulgação - Secom

A secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana divulgou, nesta sexta-feira (14), 24 empresas que estão confirmadas no Emprega Americana – feira promovida pela prefeitura em parceria com companhias privadas. Conforme o LIBERAL publicou nesta quarta (12), serão cerca de mil vagas e a expectativa é de que entre 2 a 4 mil pessoas participem dos processos seletivos. O evento será realizado na câmara, no próximo dia 29, das 9 às 15 horas.

De acordo com a pasta, algumas das vagas que estarão abertas para concorrência são analista químico, assistente de controle de qualidade, assistente fiscal, auxiliar administrativo, auxiliar de PCP, assistente de informática, assistente de departamento pessoal, auxiliar de expedição, assistente administrativo PCD, ajudante de tecelagem, entre outras.

Os interessados não precisam se inscrever, basta comparecerem ao local. Além das ofertas de emprego e de recrutamento de profissionais, a feira contará com um espaço dedicado ao jovem aprendiz e ao primeiro emprego.

Confira as empresas confirmadas no Emprega Americana:

Toyobo do Brasil

Supermercado Crema

Coopbom Supermercado

Cinderela Fitas

Danny Cosméticos

TGRH Recrutamento e Seleção

Vagas 019

People RH

Glass Casa

Pensecom Inteligência em RH

CIEE

Senac

Alatere RH

Nova Giulen

Ameriparts

Grupo Expert Consultoria em RH

Brand Têxtil

Cardsinova

Jolitex Denim

G Force

Protdesc

Corttex

Nuova Estampa

Wizard

“As feiras de emprego oferecem muitos benefícios, tanto para os candidatos em busca de oportunidades de trabalho, quanto para as empresas em busca de talentos. Várias companhias que participam de feiras de emprego realizam entrevistas no local ou logo após o evento. Isso faz com que o processo de contratação seja acelerado. Esse tipo de evento também costuma abranger uma ampla variedade de setores e áreas de atuação, expondo os candidatos a diferentes oportunidades”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Este será o primeiro evento realizado na câmara após a aprovação da resolução da Mesa Diretora que autoriza o funcionamento do Paço 15 de Janeiro no último sábado de cada mês.

CAPACITAÇÃO. Em entrevista ao LIBERAL nesta terça (11), Rafael contou que muitos dos cargos que serão disponibilizados no Emprega Americana não foram preenchidos por intermédio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Segundo ele, a falta de qualificação é um dos motivos para a dificuldade de preencher as vagas.

A população pode buscar capacitação por meio do programa Futuro Certo, que oferece cursos, em parceria com instituições públicas e privadas, em praticamente todas as áreas. As informações podem ser conferidas no site da prefeitura, na aba “Nossa Cidade”.