Veja a história e curiosidades dos 40 anos do Parque Ecológico de Americana

Local foi inaugurado em 12 de outubro de 1984 com passeata, trio elétrico, carro de bombeiro e contou com cerca de 15 mil pessoas; veja fotos e relembre

O servidor municipal João Carlos Tancredi se lembra com detalhes daquela sexta-feira de 12 de outubro de 1984, quando foi inaugurado o Parque Ecológico de Americana, onde ele é diretor atualmente. Uma multidão tomou as ruas e pessoas impacientes forçavam o portão do novo ponto de lazer da cidade.

“Tinha todo um cerimonial, mas chegou uma hora que as pessoas estavam quase derrubando o portão. Não tinha como esperar”, contou Tancredi.

Já o secretário adjunto de Meio Ambiente, Carlos Cesar Gimenez Zappia, se recorda que o parque teve de ser fechado por alguns dias para reformas. “A multidão entrou como uma manada e foi destruindo tudo”, disse.

Antes e depois: Parque Ecológico em outubro de 1984 e em outubro de 2024 – Foto: João Tancredi/Arquivo e Marcelo Rocha/Liberal

De acordo com o jornal LIBERAL de 13 de outubro, aproximadamente 15 mil pessoas participaram da inauguração, que começou às 9h com um trio elétrico da Coca-Cola saindo da Praça Comendador Müller, no Centro, carregando o então prefeito Carroll Meneghel. O trajeto até o Parque Ecológico foi acompanhado pelo Corpo de Bombeiros, que jogou água no público.

O local foi aberto com cerca de 12 recintos e contava com 100 exemplares e 30 espécies trazidas do Pantanal, bem como dos zoológicos de Belo Horizonte (MG), São Paulo, Sorocaba e Piracicaba — visitados por funcionários da prefeitura. As principais atrações eram os macacos, o hipopótamo e um pinguim. A obra custou cerca de Cr$ 200 milhões.

“Na época, o pessoal do Zoológico de São Paulo prometeu nos dar uma girafa. Fizemos o recinto da girafa e eles nos trouxeram um dromedário”, lembrou Tancredi.

Mas a história do zoológico não começa em 1984. Em 26 de setembro de 1953, a Prefeitura de Americana recebeu o terreno como contrapartida pela aprovação de um loteamento de propriedade de Nagib Jafet. Esse loteamento formou o atual Jardim Ipiranga.

Inicialmente, foi construído um Horto Florestal, que funcionou até o fim de 1982, quando foi fechado para a construção do Parque Ecológico. Segundo a prefeitura, 32 mil pessoas visitaram o local na semana após a inauguração. A quantidade é maior que a média mensal de 2023, que foi de 23,1 mil, conforme o Informativo Socioeconômico da administração.

Hoje, o local conta com 114 recintos, que abrigam 102 espécies — sendo 24 ameaçadas de extinção — e 378 exemplares.

Na inauguração do Parque Ecológico de Americana, em 1984, multidão forçou a abertura antecipada dos portões

“Em termos de espécies, a gente aumentou. Mas aumentamos o número de aves e não de mamíferos, que é o mais visível. Algumas espécies ficaram mais caras para comprar ao longo dos anos e a nossa política não é comprar. A gente só recebe animais por apreensão, permuta ou empréstimo”, afirmou Tancredi.

Uma dessas transferências rendeu uma história curiosa nos 40 anos do Parque Ecológico. Em 2002, foi feita uma força-tarefa para trazer duas girafas do Zoológico de São Paulo, sendo que elas foram colocadas em um contêiner içado a uma carreta. O trajeto durou 12h.

“A CPFL foi junto com a gente levantando os cabos das ruas. Na Rodovia Anhanguera [SP-330], a gente vinha em no máximo 40 km/h”, completou Tancredi.

Antes e depois: recinto do hipopótamo em outubro de 1984 e em outubro de 2024 – Foto: João Tancredi/Arquivo e Marcelo Rocha/Liberal

Ainda segundo o diretor, hoje é mais difícil fazer esse tipo de logística e conseguir animais, por conta de entraves na legislação federal. Por isso, a tendência é a continuidade dos serviços. O Parque Ecológico, porém, tem feito obras no recinto do leão para receber ou um leão ou um tigre.

Neste sábado (12), os 40 anos do zoológico serão comemorados com uma programação especial, que contará com jogos educativos cujo tema será reciclagem, além de pintura de desenhos e distribuição de sementes e materiais. Os visitantes também poderão conhecer novos exemplares: uma lhama macho e seis jovens flamingos.

João Carlos Tancredi, atual diretor do Parque Ecológico de Americana

Outras curiosidades dos 40 anos do Parque Ecológico

O Parque Ecológico de Americana recebeu, no dia da inauguração, o nome de “Engenheiro Cid Almeida Franco”, responsável pela instalação do antigo Horto Florestal.

O antigo Horto Florestal era bem menor que o atual Parque Ecológico. Segundo Tancredi, o local tinha apenas uma garagem, um orquidário e um espaço para mudas que ia até onde hoje está o recinto dos hipopótamos. “O restante era tudo mato”, completou o diretor.

Para representar a instituição e o esforço para edificação do parque, o engenheiro José Luiz Motta em conjunto com Jonas Godoy, na época diretor de Cultura e Turismo, escolheram como logotipo o joão-de-barro. O pássaro é conhecido pela construção de sua morada.

Antes da inauguração, a ideia era fazer um complexo que abrangesse zoológico, jardim botânico e viveiro — no entanto, este dois últimos só saíram do papel anos depois.

O trajeto para trazer as duas girafas do Zoológico de São Paulo até o Parque Ecológico de Americana era de cerca de 135 km. Porém, essa distância aumentou em aproximadamente 20 km porque o veículo teve de desviar alguns viadutos e avenidas dentro dos municípios. O caminhão percorreu 20 avenidas, 10 ruas, seis viadutos e três praças. Uma das girafas era adulta e chegava a 4 metros de altura.

Hoje, a importação de uma girafa (de fora do Brasil) custa em torno de 30 mil dólares, sem considerar o transporte.