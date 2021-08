Veja 10 perguntas e respostas sobre a vacinação contra a Covid-19 em Americana

Com base em informações da prefeitura, o LIBERAL preparou um guia com as principais perguntas e respostas sobre a vacinação contra a Covid-19 em Americana. Veja abaixo.

Como faço para agendar a vacinação?

É preciso acessar o site da Prefeitura de Americana (americana.sp.gov.br) e clicar na opção de agendamento.

Que horário abre o agendamento no site para a vacinação?

Geralmente, o agendamento é aberto no período da tarde para vacinação no dia seguinte. Quando é possível, é aberto pontualmente às 14h, mas já ocorreu de ser aberto mais tarde, a depender da chegada de novas doses ou de alterações no sistema de cadastro.

Não tenho comprovante de endereço no meu nome. Como faço para me vacinar?

Diversos documentos podem ser usados como comprovante, como boletos, nota fiscal de alguma compra, correspondência bancária, fatura do cartão, multa de trânsito. Também se aceita comprovante em nome de cônjuges.

Estou com Covid-19. Quando vou poder tomar a vacina?

É preciso aguardar um prazo mínimo de 30 dias para tomar a vacina, contando a partir do início dos sintomas. Se não tiver sintomas, conte a partir do resultado positivo.

Tomei a vacina contra a Covid-19, quando posso tomar a da gripe?

É preciso aguardar um intervalo de pelo menos 15 dias entre as vacinas.

Estou com gripe, posso tomar a vacina contra a Covid-19?

Se a pessoa tiver passado por avaliação médica, realizado exame de Covid-19 e o mesmo for negativo, pode receber a vacina após os sintomas passarem. Caso contrário, é preciso aguardar 30 dias para receber a vacina.

Já tomei a vacina contra a Covid-19, já posso parar de usar máscara?

Não pode. Continue usando normalmente a máscara, pois você ainda pode ter a doença, já que a imunização não impede a infecção e a transmissão. A principal proteção da vacina é contra casos graves.

A data da minha segunda dose já passou e ainda não recebi, vou perder a imunização?

A data anotada no cartão é apenas a referência a partir de quando você já pode receber a segunda dose, não é uma data limite. Receber depois não prejudica em nada sua imunização nem faz “perder” os efeitos da primeira dose, mas é fundamental que se tome a segunda dose assim que possível.

Eu tomei a primeira dose da AstraZeneca. A segunda dose precisa ser igual?

Em geral, sim, a segunda dose deve ser da mesma “marca” da primeira vacina recebida para completar a imunização. Mas algumas exceções têm começado a surgir no País, como no caso das grávidas – as que tomaram a primeira dose da AstraZeneca podem se vacinar com Pfizer na segunda dose.

Posso ir direto na unidade de saúde tomar a segunda dose ou preciso agendar antes?

Precisa agendar. A vacinação em Americana é apenas por agendamento, tanto para a primeira, quanto para a segunda dose. O horário marcado evita aglomerações e longa espera.