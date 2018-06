Veículo usado em assaltos provoca acidente na Vila Santa Catarina

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um carro utilizado em vários assaltos durante a noite desta sexta-feira (8) provocou um acidente na manhã deste sábado (9) na Vila Santa Catarina, em Americana. O veículo Fiesta não respeitou o sinal de pare no cruzamento entre as ruas Riachuelo e Ari Meireles e bateu contra um carro Prisma. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros pois a passageira do veículo sofreu escoriações e precisou ser conduzida a um hospital particular da cidade.

De acordo com a corporação, o acidente ocorreu por volta das 5h55. O condutor do Fiesta provocou o acidente e fugiu sem prestar socorro. O motorista do Prisma não ficou ferido, mas sua esposa precisou de atendimento médico pois estava com dores na região da coluna e da clavícula por conta da batida. Os dois estavam a caminho de uma unidade médica para que a mulher realizasse tratamento da hemodiálise quando sofreram o acidente.

Quando o Corpo de Bombeiros foi registrar o boletim de ocorrência, constatou que o veículo Fiesta havia sido utilizado por marginais em diversos assaltos na noite de ontem. Ninguém havia sido preso até a publicação desta reportagem.