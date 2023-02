Veículo que fazia entregas pega fogo em Americana

Chamas foram controladas pelos bombeiros; motorista estima que havia 18 produtos no automóvel

Um Fiat Fiorino que fazia entrega de mercadorias compradas online pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira (27), no Jardim São Paulo, em Americana. As chamas já foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, mas o automóvel não escapou de ser destruído.

Caso ocorreu no início da tarde desta segunda-feira – Foto: Divulgação

“Eu estava fazendo entrega, vi que começou um cheiro de queimado, e começou a sair fumaça do painel. Aí parei o carro achando que ele tinha esquentado e abri o capô. Na hora que fui olhar, estava saindo fumaça e pegando fogo embaixo”, contou a dona do veículo, Ana Lúcia Aureliano, de 39 anos, que presta serviço para um site de vendas.

Ela estima que havia 18 produtos no veículo. Segundo a motorista, todos foram perdidos. “Agora a empresa vai ver o que vai fazer”, afirmou Ana Lúcia, que disse ter seguro.

O fogo também danificou a traseira de um carro que estava estacionado na frente. Além dos bombeiros, a ocorrência mobilizou uma equipe da Polícia Militar.

O caso aconteceu na Rua Antônio Frezarin, entre as ruas das Palmeiras e Florindo Cibin. Durante o atendimento da ocorrência, o trecho ficou bloqueado pelo caminhão do Corpo de Bombeiros. Motoristas que passavam pelo local precisavam dar meia volta – é uma via de duas mãos.