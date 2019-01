Veículo pega fogo na Avenida Brasil

Uma Parati pegou fogo na Avenida Brasil, em Americana, e contou com a ajuda de populares para a contenção do incêndio. O caso aconteceu tarde desta segunda-feira (28) e ninguém ficou ferido. O fogo começou na bobina do veículo.

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe estava em deslocamento pela Avenida Brasil, quando se deparou com a Parati pegando fogo, por volta das 17h55. O incêndio já havia sido extinto por populares, com a ajuda de extintores dos estabelecimentos próximos. O veículo se encontrava na faixa central da avenida e era conduzido por um homem de 25 anos, que não se feriu.

A suspeita é o que fogo tenha se iniciado na bobina de ignição do automóvel. Uma equipe de bombeiros retirou a bateria e extinguiu o possível foco do incêndio. Uma viatura da Gama (Guarda Municipal de Americana) também esteve no local para o controle do trânsito.