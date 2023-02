Veículo capota no km 125 da Rodovia Luiz de Queiroz, em Americana

Acidente ocorreu no sentido Anhanguera da rodovia e foi atendido pela PMR; ninguém ficou ferido

Acidente ocorreu por volta das 17h desta quinta-feira - Foto: Meire Peres / Divulgação

Um automóvel capotou na tarde desta quinta-feira (9), no quilômetro 125 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Anhanguera da via, em trecho de Americana.

De acordo com informações do 1º tenente Adilson Godoy de Carli, da PMR (Polícia Militar Rodoviária), o capotamento ocorreu por volta das 17h e ninguém ficou ferido no acidente.

Após o susto, o veículo foi removido do local e a ocorrência sobre o acidente seria registrada na base de Americana da PMR.