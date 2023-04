Veículo capota na SP-304, em Americana, e motorista fica ferida

Um carro capotou na manhã deste sábado (1º) na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Piracicaba, na altura do quilômetro 125, em Americana.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista do veículo teve ferimentos moderados e foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. As causa do acidente ainda não foram apuradas.

O veículo capotou por volta das 10h. Em seguida, a rodovia foi interditada durante o atendimento à motorista, que estava consciente e sofreu um trauma na cabeça e escoriações nos membros superiores.

Ela foi socorrida por uma ambulância da Prefeitura de Americana e encaminhada ao hospital.

Uma viatura do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), órgão responsável pelo rodovia, ficou local para auxiliar na liberação do trecho, que foi feita com a ajuda do guincho de uma viatura do Corpo de Bombeiros de Americana.