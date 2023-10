Moradores estão revoltados com situação, que, segundo eles, persiste desde 2015

O que começou com alguns buracos na rua acabou virando um problema que se estende ao longo dos anos para alguns moradores e vizinhos do Condomínio Canto das Águas 1, no Jardim Brasil, em Americana.

A Rua Rosa Marchine Miante, que fica ao lado do prédio, tem uma vegetação de quase quatro metros de altura que atualmente deixa a via intransitável.

Rua foi tomada pelo mato e moradores de condomínio exigem solução – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A situação foi relatada ao LIBERAL pela síndica Vanda Paulino Lopes da Silva, que representa um grupo de 500 moradores. Eles convivem com o problema desde 2015.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ela disse que inicialmente a rua tinha alguns buracos, que foram aumentando com o passar do tempo.

Lixeiras tiveram que ser interditadas

“Uma empresa que prestou serviço à prefeitura chegou a colocar algumas pedras, mas abandonou a obra. A situação que já estava ruim ficou ainda pior, porque os caminhões de lixo não conseguem passar. Duas lixeiras do condomínio tiveram que ser interditadas e uma delas quase foi arrombada, possivelmente para invasão no prédio. Acabaram ficando como dois pontos vulneráveis para os moradores, por isso tivemos que reforçá-las com aço”, afirma a síndica.

Devido ao acúmulo de materiais de construção e mato, o condomínio vem sofrendo com o aparecimento de escorpiões, baratas e aranhas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Não temos mais a quem recorrer, já procuramos a prefeitura, mas nada foi resolvido. A gente pensa em procurar um advogado para tentar uma resolução pela Justiça”, completa Vanda.

Segundo ela, o zelador colocou algumas lâmpadas recentemente para clarear o espaço entre o muro do prédio e a rua.

A artesã Paula Roberta Ribeiro Ceresane, que mora no condomínio, relata que se sente esquecida pela prefeitura.

“Estamos aqui no Pós-Anhanguera e a prefeitura tem feito muito pouco por nós. Trata-se de uma situação de anos de transtornos. Perdemos uma rua importante para o mato e falta de cuidados”, relata.

A síndica também reclama de um buraco por conta de um vazamento na rua, que está atingindo o muro das moradias, e teme que cause algum tipo de infiltração.

OUTRO LADO

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que a empresa contratada para realizar a obra de conclusão da pavimentação deste trecho da via não finalizou, foi notificada pela prefeitura e agora será aberta uma nova licitação para que outra empresa seja contratada.

A administração ainda disse que não existe registro no DAE sobre vazamentos neste endereço, mas que uma equipe vai ao local verificar.