Vazamentos provocam queixas no Jardim São Pedro

Dois vazamentos de água têm provocado queixas na Rua das Campânulas, no Jardim São Pedro, em Americana. O que deixa a aposentada Jandira Miranda, 68, mais revoltada é que ela e outros moradores do bairro têm sofrido com falta de água. “Está sem água aí a semana inteira”, conta a aposentada.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com ela, os vazamentos não foram reparados mesmo com ligações feitas pelos moradores para o DAE (Departamento de Água e Esgoto). Jandira conta que a situação persiste há cerca de 15 dias. Ligar no departamento não surte efeito, segundo conta a aposentada. “Não adianta ligar, você liga, liga, diz que vai arrumar, vai arrumar”, lamenta a aposentada.

Questionada se há prazo para reparar os vazamentos e sobre os motivos da falta d’água relatada pela moradora da Rua das Campânulas, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana não deu resposta até o fechamento desta edição.

