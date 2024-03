Vazamentos deixam São Roque e Dainese sem água, em Americana

Vazamentos aparentes e não aparentes têm deixado moradores do São Roque e da Vila Dainese, em Americana, sem água desde o último sábado (24).

O LIBERAL recebeu nesta quinta-feira (29) quatro reclamações de residentes da região, que se mostraram irritados com os problemas.

Na Rua Juruema, no São Roque, família vem sofrendo com a falta de água – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) destacou que os consertos foram executados e que o bombeamento foi retomado, sendo que a situação deve ser normalizada nos bairros até esta sexta (1º).

A analista fiscal Kelly Santiago, 28, e sua esposa Mariana Dutra, 30, moram na Rua Juruema, no São Roque, e mostraram para a reportagem seis galões e quatro baldes que enchem, todos os dias, em um poço artesiano no Morada do Sol.

“A minha rua está com um vazamento e tem caminhões realizando reparos na Rua Solimões, mas as atendentes do DAE não têm prazos ou argumentos para o que está acontecendo”, disse Kelly.

O vendedor Nilson Lopes dos Reis, 42, contou que chegou a pedir à autarquia um caminhão pipa para abastecimento da região. Já outra moradora, que não quis se identificar, chorou a conversar com o LIBERAL porque tem ido à casa de uma amiga para tomar banho.

Os residentes do Jardim São Pedro também têm passado por constrangimentos. Um morador da Rua dos Jambeiros, que preferiu não se identificar, relatou que desde outubro do ano passado as pessoas do bairro têm sofrido com a falta de água.

Em janeiro de 2024, após o LIBERAL publicar uma matéria sobre problemas no abastecimento em Americana, a situação melhorou por cerca de 20 dias. Porém, há três semanas a água acaba por volta das 8h da manhã e só volta no fim da noite.

À reportagem, o DAE afirmou que vai encaminhar equipe ao local para verificar todo o sistema e a pressão da rede.