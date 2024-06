Vazamentos de água são alvo de debate entre oposição e base em sessão da Câmara de Americana

A sessão desta terça-feira (25) da Câmara de Americana, além dos momentos de tensão na discussão da moção de apoio ao PL antiaborto, teve um debate acalorado entre oposição e base do prefeito Chico Sardelli (PL) sobre vazamentos e falta d’água do DAE (Departamento de Água e Esgoto), devido a um requerimento apresentado pelo vereador Gualter Amado (PDT).

Gualter exibiu vídeos com os problemas em locais da cidade, entre eles no Residencial Nova Aliança, entregue em abril deste ano com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), e na região do Parque das Nações.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por sua vez, Marcos Caetano (PL) e Lucas Leoncine (PSD) confrontaram o pedetista e informaram que no Parque das Nações o conserto já estava sendo feito e que no Nova Aliança a manutenção tinha sido solicitada para a construtora responsável.

Porém, Gualter apontou falhas em equipamentos do DAE e disse que a autarquia tem responsabilidade no conserto do Nova Aliança. “Já imaginou o quanto se perdeu de água? Olha o prejuízo ao erário, não é só cobrar”, afirmou.