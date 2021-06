Vazamento se arrasta por 15 dias no Nova Carioba

A dona de casa Maria de Lourdes Onofre, de 61 anos, reclama de um vazamento na Rua Vito Baldin, na altura do número 99, no Nova Carioba, em Americana. De acordo com muito com a moradora, o local está há 15 dias vazando água e barro vermelho. Agora, ela diz que o asfalto também já afundou.

Moradora reclama que vazamento já dura duas semanas e problema ocorre pela quarta vez – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Você entra com o carro em casa e vem toda a lama para o quintal. Não podemos lavar a calçada porque estamos no período de estiagem. Assim fica difícil”, lamenta.

Maria conta que é a quarta vez, dentro de um período de três meses, que ocorre um vazamento na mesma rua. Na última vez, ela diz que a equipe do DAE (Departamento de Água e Esgoto) teria deixado a lama na rua e a moradora precisou chamar um caminhão de água para lavar o local.

O serviço foi programado para ser executado nesta terça-feira, segundo o DAE.

