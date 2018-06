Vazamento leva água tratada até Avenida Cillos

Um vazamento na Rua Domingos Sávio, na região do bairro Vila Santa Catarina, em Americana, causa desperdício de água tratada na manhã desta segunda-feira (18). O vazamento é intenso e chega a levar o produto até a Avenida Cillos.

Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, uma equipe já foi ao local para averiguar o que aconteceu, bem como para conserto do problema. Ainda não há informações do que causou o problema e se o vazamento poderá deixar os moradores sem água. A autarquia está realizando uma obra de troca de redes de água na região dos bairros Jardim São Pedro e Santa Catarina, mas o DAE informou que o vazamento não tem ligação com esse serviço. Foto: Marina Zanaki / O Liberal

TROCA DE REDE

Na obra de troca de rede, segundo o DAE, serão implantados aproximadamente 11 mil metros de nova rede para melhorar a eficiência do sistema de distribuição de água. Atualmente, as equipes estão trabalhando na Rua Riachuelo, trecho entre as Ruas Domingos Sávio, Dom Bosco e Josias Silveiria Camargo, na região da Vila Santa Catarina. O prazo estimado para conclusão da obra é de até dois meses.