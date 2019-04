Vazamento de esgoto no Jardim América 2 gera queixas

Foto: Divulgação

O empresário Giuliano Donizete Andrietta, de 41 anos, reclama de um vazamento de esgoto na Rua Luiz Fornazieiro, no Jardim América 2, em Americana. O problema ocorre há pelos menos três anos em uma tampa de ferro na altura do número 853.

“Quando chove igual choveu sábado, transborda. Vaza, escorre pela guia, varre a rua inteira e cai no bueiro. Toda semana esse esgoto vaza. O DAE (Departamento de Água e Esgoto) vem, desentope. Passa dois, três dias e vaza tudo de novo”, contou Andrietta.

O morador se diz preocupado com o local em que o esgoto acaba desaguando. “Esse bueiro cai num riozinho, dentro da área do rodeio. É uma vergonha. Estou cansado de ligar no DAE”, desabafou.

Através da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana, o DAE informou que a situação está sendo analisada com o objetivo de identificar o problema. “Assim que o problema for identificado, será possível indicar previsão para saná-lo”, disse a autarquia. Sobre o fato de o esgoto desaguar numa nascente, a Secretaria de Obras disse não ter essas informações sobre este fato. ANDRÉ ROSSI

