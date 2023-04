Vazamento de esgoto e mau cheiro incomodam moradores do São Luiz, em Americana

Morador reclama vazamento é recorrente e já tem três semanas - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Moradores do bairro São Luiz reclamam de forte mau cheiro devido a um vazamento de esgoto em um córrego na Avenida Oswaldo Bueno Quirino, no São Luiz, em Americana. O problema se tornou recorrente na região e, segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto), será necessário realizar obras para construir uma nova a rede na rua.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o operador de empilhadeira de 30 anos, Lucas Miiller, faz três semanas que os moradores enfrentam esse problema. “Em casa temos dificuldade de respirar por que o cheiro de esgoto esta dentro de casa”, contou.

Miiller conta que já ligou para o DAE e eles enviaram uma equipe ao local, mas não resolveram o problema. No último sábado, os moradores decidiram acionar a Gama (Guarda Municipal de Americana) e registraram um boletim de ocorrência contra o departamento.

Moradores afirmam que as soluções são temporárias e os vazamentos sempre voltam a ocorrer – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

Moradores afirmam que as soluções são temporárias e os vazamentos sempre voltam a ocorrer – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

O pedreiro de 74 anos, Osvaldo da Silva, morador da mesma avenida, também está incomodado com a situação. “O mau cheiro está demais por causa do esgoto que sai nas bocas dos bueiros que tem na frente de casa”, exclamou.

Silva disse à reportagem que o departamento demora para resolver a situação que é recorrente. Segundo ele, o DAE faz o reparo e, algumas semanas ou meses depois, o vazamento retorna.

Além disso, o morador também reclama sobre o desmoronamento na margem do córrego, que já tomou parte da guia da avenida. “Meu sobrinho procurou a prefeitura e disseram que precisava de uma permissão ambiental e que não poderiam mexer por enquanto”, explicou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Morador também reclama sobre o desmoronamento na margem do córrego – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

Resposta. Ao LIBERAL, o DAE informou que está realizando obras no local do vazamento e que precisará construir uma nova rede na rua para resolver a situação de modo definitivo. “Existe uma rede que fica às margens do rio e sofre alterações quando o rio muda de curso”, explicou o departamento.

Sobre o desmoronamento que atingiu parte da avenida, a prefeitura informou que obras de reparo estão previstas para o dia 10 de maio.