Vazamento de água passa de 15 dias na Vila Medon

Um vazamento de água na Rua Fortunato Basseto, na altura do número 471, na Vila Medon, em Americana, ocorre há mais de 15 dias. A reclamação veio da aposentada Elisete Miranda, de 77 anos, que mora na mesma rua.

Vazamento de água limpa já acontece há mais de duas semanas e moradora cobra solução – Foto: Divulgação

Ela acredita que o problema tenha acontecido por causa de uma obra no terreno em que se encontra o vazamento, que estaria recebendo tratores que fizeram a demolição. Elisete reclama do desperdício de água.

“Nós já estamos com problema de água. A gente evita de lavar a casa, economiza de tudo quanto é jeito, mas fica aquele buraco aberto com água tratada escorrendo”, reclama.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O vazamento tem incomodado os vizinhos do local também, que chegaram a acionar o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana. Até o momento, a autarquia não havia consertado.

O DAE de Americana informou que uma equipe irá ao local para verificar a situação e tomar as providências.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.