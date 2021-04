Vazamento de água causa incômodo no Nova Carioba

Primeiro vazamento ocorreu no mês de fevereiro e problema se repetiu no mesmo local

Um vazamento de água na Rua Francisco Leandro, no Nova Carioba, em Americana, tem deixado os moradores apreensivos. Esta é a segunda vez no ano que a via apresenta o mesmo problema.



Um morador que não quis ter seu nome divulgado contou que em fevereiro houve um vazamento na rua, sendo que o DAE (Departamento de Água e Esgoto) foi chamado e depois de muita demora realizou o conserto. Agora, o problema aparece novamente e há pelo menos três semanas a água voltou a vazar.

Os moradores mais uma vez cobraram a autarquia, mas até agora o novo vazamento não foi consertado. Eles relatam descaso por parte do DAE. “É tanta água limpinha que dá até dó”, disse o morador.

A Prefeitura de Americana foi questionada sobre uma data para fazer o serviço e afirmou que na semana que vem uma equipe realizará essa intervenção. Reforçou também que nos últimos dias tem sido realizada uma força-tarefa naquela região para consertar os vazamentos, que são muitos.

