Vazamento constante de água causa preocupação a morador

O contador José Francisco Lembo fez uma denúncia ao LIBERAL sobre vazamento constante de água entre as ruas Álvaro Ribeiro e Comendador Müller, na Vila Rehder, em Americana.

De acordo com ele, os prédios ali construídos no passado, possuem as garagens no subsolo e essas estruturas têm ocasionado rachaduras no asfalto e, consequentemente muitos vazamentos de água. O pavimento até cedeu em alguns lugares.

“É 24 horas vazando e o asfalto começa a rachar e ceder. Com o tempo pode comprometer até a estrutura dos prédios”, pontua Lembo. O contador sugere a criação de bolsões, sargetão ou bueiros perto dos prédios para escoar toda a água que vaza.

Questionada, a Prefeitura de Americana informou que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos irá providenciar a visita de um técnico no endereço, para analisar a situação apresentada.

