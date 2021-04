Vazamento completa três semanas na Vila Brieds

Um vazamento no cruzamento entre as ruas Caetés e Tabajaras, na Vila Brieds, em Americana, preocupa os moradores do local por estar há três semanas nessa condição.

Uma dona de casa de 60 anos, que preferiu não revelar o nome, mora nas imediações e conta que existem ainda outros dois vazamentos menores na mesma rua.

Água vaza desde o mês passado, e DAE não deu uma previsão para realizar o conserto – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ela explica que nos primeiros dias chegou a desconfiar que alguém do bairro estava esvaziando a piscina, porque a quantidade de água era muita. Porém, como o problema não foi solucionado, a mulher percebeu que se tratava de um vazamento.

A moradora diz que uma equipe do DAE (Departamento de Água de Esgoto) foi ao local na quarta-feira, dia 7, para verificar a situação e constatou que o vazamento era de água e não de esgoto, mas ainda o conserto não foi realizado. “Isso me preocupa porque é uma água tratada que está sendo desperdiçada”, comenta.

O DAE de Americana foi questionado, mas não informou ao LIBERAL uma previsão pra a realização do serviço.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.