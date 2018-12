Vazamento causa danos em calçada

Um vazamento de água na Rua Heitor Santon, no São Jerônimo, em Americana, provocou danos na calçada de um comércio e tem causado transtornos aos moradores do local.

De acordo com o comerciante Benedito Borges, que trabalha no local há mais de 20 anos, o vazamento está afundando a estrutura. Ele disse que já acionou o DAE (Departamento de Água e Esgoto), mas nada foi feito. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“Estourou aqui na minha calçada uma água do DAE. Já está indo para 60 dias. Liguei lá e nada. A água jorra 24 horas por dia, uma água limpinha. Minha calçada já está afundando”, reclamou.

Por meio de nota, a autarquia revelou ao LIBERAL que a primeira reclamação sobre o problema foi feita há seis dias. O reparo, de acordo com as informações do DAE, está na programação de serviços que devem ser executados nesta quinta-feira.

