Vaticano traz bispo para investigar denúncias em Americana

O Vaticano enviou a Limeira o bispo dom João Inácio Müller para investigar as suspeitas de abuso sexual e corrupção dentro da igreja, que também são alvo de um inquérito policial em Americana, Limeira e Araras. A informação é da própria Diocese de Limeira. Müller chegou à cidade na segunda-feira e, até o final da tarde de ontem, ainda estava apurando o caso.

Foto: Facebook / Reprodução

O bispo de Limeira, dom Vilson Dias de Oliveira, e o padre Pedro Leandro Ricardo, ex-reitor da Basílica, são investigados pela Polícia Civil. A polícia apura se Leandro abusou de menores e se desviou dinheiro da igreja. No caso de Vilson, as autoridades querem saber se ele pedia dinheiro das paróquias a padres (ou seja, doado por fiéis) para despesas particulares e se coagiu religiosos a testemunharem em favor de Pedro Leandro Ricardo em uma outra investigação de abuso sexual que já foi arquivada.

De acordo com a assessoria de imprensa, o bispo de Lorena foi à cidade para “um diálogo” com dom Vilson e com padres do Conselho de Presbíteros, formado pelo bispo e mais 14 padres. Segundo a assessoria, o objetivo é a apuração de “todos os assuntos.” De acordo com a assessoria de imprensa da Diocese, a investigação está sob segredo canônico.

A investigação policial foi aberta em janeiro pela Delegacia Seccional de Americana, por requisição do Ministério Público. O órgão recebeu uma denúncia anônima que relata episódios de desvio de dinheiro, extorsão e assédio sexual na igreja. Outras duas investigações estão em andamento em Araras (onde padre Leandro atuou antes de Americana) e Limeira (sede da Diocese).

COROINHAS

Na segunda-feira, quatro ex-coroinhas depuseram na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Araras e disseram ter sido abusadas por padre Leandro, segundo o jornal O GLOBO. Uma funcionária da delegacia confirmou apenas que houve quatro depoimentos, mas o jornal não conseguiu contato com o delegado responsável. A SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública) informou que o inquérito está sob sigilo.

O advogado Paulo Sarmento, que representa Leandro, disse que não teve acesso às denúncias e só poderia se manifestar depois.