Vaquinha busca reconstrução de brechó destruído por incêndio no Zanaga

Proprietários do comércio moram há mais de 40 anos no Zanaga e precisam de R$ 12 mil para obras e compra de estoque

Os proprietários do Brechó de Garagem, na Rua Ari Barroso, no bairro Antônio Zanaga, em Americana, iniciaram uma vaquinha para conseguir reconstruir o comércio, que ficou destruído após um incêndio na manhã do último dia 16. Conforme noticiou o LIBERAL na oportunidade, o fogo consumiu todo o estoque, além de móveis e partes das paredes.

Brechó foi totalmente destruído pelas chamas – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A reportagem conversou nesta quarta-feira (24) com Deraci Barbosa, de 69 anos, proprietária do brechó junto com o marido. Ela confirmou que tudo foi perdido no incêndio e disse que chamou um pedreiro para avaliar as obras necessárias para reconstrução. O orçamento foi de R$ 12 mil, valor estabelecido como meta na vaquinha, sem contar os materiais de construção que serão bancados pela própria família.

“Vai precisar fazer de novo uma das paredes, por causa da casa do vizinho, tem a estrutura, fora o material de construção. O estoque também. A vaquinha é para ajudar, porque nós não temos todo esse dinheiro”, disse Deraci.

“A gente quer voltar, porque é um negócio da nossa família. Acho que se a gente fizesse as obras por conta própria demoraria muito mais, não sei quando conseguiríamos terminar. Então, estamos unindo pessoas, meus filhos vão ajudar. A gente está se unindo”, completou.

Deraci mora com o marido há mais de 40 anos no Zanaga, mas contou que abriu o brechó há nove anos. Segundo ela, as mercadorias foram compradas aos poucos, com “trabalho árduo, amor e dedicação”. O incêndio trouxe uma sensação de “coração pesado”, mas a família acredita que conseguirá retomar as atividades.

A vaquinha está disponível na internet. Nesta quarta, até as 18h, a campanha tinha arrecadado R$ 675 dos R$ 12 mil pretendidos.