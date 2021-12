Vanderlei Macris vai buscar reeleição e vê equívoco em decisão de Alckmin

O deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) disse nesta quarta-feira que vê como um equívoco a decisão do ex-colega de partido e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB na semana passada e é cotado para disputar a Presidência da República ao lado do ex-presidente Lula (PT).

Vanderlei deve concorrer a novo mandato – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em entrevista ao LIBERAL, o deputado americanense afirmou enxergar “certo individualismo” no ex-governador. “Não levou em conta a história do partido com ele”, comentou Macris, que citou a sequência de eleições em que Alckmin protagonizou pelo PSDB, como as ao governo do Estado e à Presidência.

Para Macris, o ex-tucano deveria ser candidato ao Senado. “Ganharia com o pé nas costas”. E vê como complicada a aliança com o ex-presidente petista. “O Lula foi adversário nosso a vida inteira. E agora se alia. Tudo bem, respeito, mas discordo”.

Vanderlei também afirmou que pretende concorrer à reeleição. Ele busca o quinto mandato no Congresso Federal. Nas últimas eleições, o tucano teve 102.708 votos, a menor votação desde quando concorreu pela primeira vez à Câmara dos Deputados, em 2006.

Mandato

Em visita ao LIBERAL, Vanderlei fez um balanço do ano e reforçou que tem trabalhado para ajudar Americana. Ele destacou como uma das principais conquistas a construção do centro oncológico no município. Previsto para ser entregue em abril, ele deve custar R$ 5,5 milhões, verba do governo estadual intermediada pelo deputado.

“É um problema sério da cidade. A gente trabalhou muito com essa ideia de viabilizar um centro oncológico em Americana para que as pessoas acometidas de câncer pudessem fazer o tratamento aqui. Nós conseguimos”, afirmou Vanderlei.

O tucano ressaltou ainda a construção, também com verba do Estado, de 28 moradias para idosos em situação de vulnerabilidade social em Americana. Serão investidos R$ 4,8 milhões no bairro Residencial Jaguari, recurso também intermediado por Macris.