Vanderlei diz que é ‘difícil resistir’ ao lado de taça

Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

“O maior drama de um palmeirense é ter um filho corintiano”, brincou o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) ao comentar a repercussão da participação do filho e deputado estadual Cauê Macris (PSDB) durante a premiação do Corinthians pelo título paulista, no último dia 21. O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), inclusive, chegou a erguer a taça junto com o goleiro Cássio.

Para o deputado federal, “esses corintianos não têm jeito mesmo”. ““Quando vê uma taça quer levantar, são todos fanáticos. Eu tenho que fazer o quê? Sou palmeirense, lamento muito, mas ele é corintiano e gosta. Acho que foi um momento de entusiasmo. Do lado da taça, quem quer resiste, né?”, disse Vanderlei.

Na ocasião, Cauê Macris disse, em nota, que aproveitou “para comemorar o campeonato junto com meu time” ao comentar a presença dele na entrega da taça de campeão paulista ao Corinthians. Além de Cauê, o senador Major Olímpio (PSL) também participou da entrega da premiação.