‘Vamos dar um salto a mais este ano’, afirma Padre Leandro

Agilidade na prestação de serviços e maior conforto para seus frequentadores. Estes foram alguns dos motivos apontados pelo reitor da Basílica Santuário de Santo Antônio de Pádua, padre Leandro Ricardo, para a profissionalização das 33 barracas de alimentação que irão compor a 118ª Festa de Santo Antônio.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

“Essa é a maior festa de Santo Antônio que nós já fizemos. Ano a ano ela [festa] vem crescendo, melhorando e inovando e, este ano, vamos dar um salto a mais. A profissionalização das barracas faz parte das inovações, pensando em melhor atender os frequentadores da nossa festa”, comenta padre Leandro. A inovação, segundo o reitor da basílica, deve eliminar as longas filas e erradicar situações como ausência de voluntários e quantidades insuficientes de alimentos.

“Nossa festa tinha início por volta das 18h30 e às 20h30 já não tínhamos grande parte dos alimentos que nos propúnhamos a oferecer. As pessoas que só podiam vir depois desse horário, muitas vezes, ficavam sem o alimento que vinham buscar. E isso não pode acontecer em uma festa do tamanho da festa de Santo Antônio”, explica.

100% TERCEIRIZADA. Este será o primeiro ano com 100% das barracas profissionalizadas. O bolo de Santo Antônio foi a primeira experiência de profissionalização da festa, há quatro anos. O intuito era padronizar e aumentar o número de porções oferecida do doce mais esperado das comemorações. Na sequência, foi a barraca do pastel a fim de agilizar a produção e eliminar filas. Iniciativas que deram certo e encorajaram a comunidade a adotar o novo padrão.

O projeto de profissionalização total das barracas bem como o novo layout da festa foram apresentados à comunidade ainda no ano passado, de acordo com padre Leandro. “As pessoas foram preparadas, foram ouvidas, afinal, é a comunidade que gerencia todo esse trabalho. Estamos confiantes, pois as pessoas abraçaram essas inovações. Acreditamos que, sendo melhor acolhido, o público vai aumentar”, comenta o reitor. São aguardadas cerca de 10 mil pessoas por dia de evento.

Para melhorar atender a demanda

A psicóloga Joana Mazze Papa Stephanini, voluntária há cinco anos no evento, se diz animada com a novidade. No ano passado ela era uma das 24 pessoas que atuaram nas duas barracas do frango a passarinho. “Começamos com duas fritadeiras, depois quatro e finalizamos a festa com seis. A demanda é muito grande e, às vezes, nem todos compareciam para ajudar, aí chamava gente de outro lugar que não estava acostumada com o trabalho, entende? Sentíamos a necessidade de profissionalizar o serviço”, diz ela que este ano atuará como coordenadora da equipe do bolo de Santo Antônio. Foto: Divulgação

Voluntariado reestruturado

Com a profissionalização das barracas, os voluntários foram remanejados entre as três diretorias (Estrutura, Financeiro e Comunicação) e as seis coordenadorias (Bolo de Santo Antônio, de Qualidade, de Limpeza, de Palco e Camarim, de Caixas e de Bingo) que compõem o evento. Este ano a festa contará com o apoio de 200 voluntários.

De acordo com o diretor-geral do evento, Carlos Fernando Martins, os voluntários foram direcionados de acordo com suas habilidades. Um exemplo é a própria Joana, que atuou por quatro anos junto às barracas de alimentação e, hoje, assume a coordenação da equipe do bolo. “Estaremos em 40 pessoas, sendo 30 responsáveis pelo corte e embalagem e 10 pela organização das filas, venda e recolhimento das fichas”, diz. O bolo será distribuído somente no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio.

Jansen Cláudio de Lima, coordenador da equipe do Bingo, se diz animado com a nova distribuição dos voluntários, pois possibilitará maior revezamento entre membros da equipe, evitando faltas e permitindo que todos se divirtam com a família. “Acredito ser uma mudança para melhor. Você foca mais as pessoas em um serviço e conseguimos organizar folgas e remanejar melhor as faltas”, diz.

O reitor da basílica afasta a hipótese de descaracterização da festa. “É muito importante que a gente esteja atento às inovações. Nossa demanda cresceu muito, graças a Deus, e aquela quermesse, aquele passado glorioso se abre para algo novo para continuarmos com essa história, com essa festa linda que é a somatória das forças de toda a comunidade”, ressalta.