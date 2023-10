Valor pedido em Brasília para recapeamento beneficiaria região do São Vito

Os R$ 20 milhões para recapeamento, solicitados pelo prefeito Chico Sardelli (PV) ao senador Rogério Carvalho (PT), beneficiariam a região do São Vito, em Americana.

Chico pediu R$ 20 milhões ao senador Rogério Carvalho (PT) – Foto: Secom/Divulgação

O pedido do chefe do Executivo foi feito em reunião no dia 27 de setembro, quando ele viajou a Brasília para se encontrar com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo federal, Alexandre Padilha.

Segundo o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, que acompanhou o prefeito na viagem, a solicitação foi protocolada nesta semana no Ministério das Cidades.

“Nesse encontro com o senador Rogério Carvalho, nós pedimos os 20 milhões para recape e ele solicitou que a gente formalizasse o pedido no ministério. Ele disse para nós que iria trabalhar junto ao ministro Jader Barbalho para que liberasse esse investimento”, disse Cezaretto.

“Nós queremos que o governo federal invista em Americana, até porque são obras caras e que o município tem dificuldade para fazê-las. As ruas já foram mapeadas e ficam no entorno da Avenida Paschoal Ardito”, completou.

O Ministério das Cidades foi procurado, mas disse que não tem condições de comentar o assunto.

Além dos R$ 20 milhões para recapeamento, Chico também pediu R$ 60 milhões para obras de saneamento do Córrego São Manoel, 200 moradias no Mathiensen e R$ 5 milhões para a implantação de uma clínica-escola para autistas no município.