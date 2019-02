Valor de contas de água dispara em Americana

Moradores do Parque Novo Mundo e do Jardim Brasil, em Americana, receberam neste mês contas d’água até duas vezes mais caras que a média, em um período em que sofreram justamente com as torneiras secas. Três pessoas ouvidas pelo LIBERAL acreditam que estão pagando pelo ar que passa pelo hidrômetro. Questionado se houve algum problema que elevou as contas, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) diz que o motivo é o aumento no consumo.

“Não mudei minha rotina, a única coisa que mudou foi que começou a faltar [água] todo dia”, contou a autônoma Adriana Salvador Parolin, 48, cuja conta passou de R$ 79 para 111. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O comerciante Gerson Carlos dos Santos, 42, diz que sua fatura disparou para R$ 435,22 – a média sempre girou em torno de R$ 200 a R$ 250, afirma. Segundo eles, a alta atinge vários moradores do bairro. “Eu acredito que pela falta de água deve estar vindo ar durante a noite, ou durante o dia, e está girando o hidrômetro”, afirma Santos.

Roberta Brandon, 38, que tem um salão de cabeleireiro no bairro, viu sua conta virar uma gangorra desde julho do ano passado. Ela tem o estabelecimento há cinco anos no mesmo local, e a conta sempre girou em torno de R$ 70. Em julho, chegou uma fatura de R$ 700. No mês seguinte, voltou a R$ 70, mas no posterior, disparou para R$ 1 mil. A última conta veio em R$ 70, mas a penúltima, R$ 300. “Quando falta muita água num mês, a conta vem mais alta no outro”, afirma. Os três dizem que não houve vazamentos internos.

Uma moradora do Jardim Brasil disse que sua conta aumentou de R$ 80 para R$ 150. O DAE informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o problema que elevou o valor das contas foi o aumento de consumo.

Valores

Questionado se as pessoas pagam pelo ar que passa pelo hidrômetro e como corrigir isso, o DAE informou que, se houver alteração significativa de consumo, o morador deve pedir ao órgão uma revisão de conta, pois vários fatores podem alterar os valores.

A autarquia ainda informou que a falta d’água não tem relação com o valor das contas. “O munícipe só paga pela água que ele consome.”

Os moradores podem solicitar um teste no hidrômetro para o DAE (o custo é de R$ 109,94). Segundo o DAE, é preciso ter certeza de que não há vazamento interno e esse teste não é recomendado para hidrômetros com menos de cinco anos de uso.