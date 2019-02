Valor da câmara para refeições cresceu o dobro da inflação desde 2001

O valor que cada vereador ou funcionário da Câmara de Americana pode gastar por dia com alimentação cresceu mais que o dobro da inflação desde 2001. Naquele ano, o limite era de R$ 20 por dia. Hoje, é de R$ 130, mais de seis vezes maior. Corrigido pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), R$ 20 de 2001 equivaleriam, hoje, a R$ 57,52.

Em 2001 foi editada a primeira norma interna sobre valor de gastos com alimentação desde a implantação do Plano Real, segundo documentos fornecidos pela câmara.

Como mostrou o LIBERAL ontem, a Legislativo gastou em 2018 R$ 15,5 mil com despesas de viagens de vereadores e servidores da Casa para fora do município, entre combustível, alimentação, pedágio e estacionamento (a maioria dos gastos é com refeições). Não há regra nenhuma sobre distância para gastar.

O vereador Welington Rezende (PRP), por exemplo, gerou um custo de R$ 241 (quase um quarto de salário mínimo) num almoço com um assessor e o motorista em uma churrascaria de Nova Odessa, cidade que faz limite territorial com Americana, em 12 de dezembro. Por pessoa, o rodízio custou R$ 80,50. Foi a única despesa do ano com alimentação bancada pela câmara em uma cidade tão perto de Americana. Ele saiu às 10 e voltou às 14 horas.

Welington disse que representava o município em uma reunião da Agemcamp (entidade ligada a um conselho de prefeitos da região), realizada na própria churrascaria, e que houve uma confraternização depois no mesmo lugar, que já havia sido reservado.

O valor da diária também é bem mais alto que o preço médio de uma refeição na cidade de São Paulo, por exemplo, onde acontece a maioria dos gastos alimentícios dos vereadores bancados pelo contribuinte. Na Capital, segundo pesquisa da ABBT (Associação Brasileira das Empresas de Benefício ao Trabalhador) divulgada ano passado, uma refeição em restaurante custa, em média, R$ 34,33 (incluído prato principal, bebida, sobremesa ou fruta e café).

Esse limite de gastos é sempre reajustado por ato da Mesa Diretora. O presidente da Mesa, Luiz da Rodaben (PP), disse que não pensa em rever o valor. Afirma que a questão é da consciência de cada um.

“Se você tiver uma panela de macarrão desse tamanho, só porque está cheia, vai comer ela inteira? Tudo na vida é consciência”, diz Rodaben, que garante já ter até saído de um restaurante após olhar o preço no cardápio, quando estava em missão oficial. “Era caro demais”, afirma.