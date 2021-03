Valeta fechada causa transtornos no Parque Gramado

Uma valeta fechada pela Prefeitura de Americana na Rua Carolina Calligaris Cibim, no Parque Gramado, em Americana, durante uma obra de recapeamento, tem causado uma série de transtornos para os moradores das proximidades.

Vizinhos do local citam a ocorrência de mau cheiro, acúmulo de lixo e insetos – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo a professora e advogada Ariana de Souza, de 37 anos, o recape foi feito em janeiro do ano passado e desde então as águas quando correm pela via não são escoadas e geram mau cheiro, acúmulo de lixo e proliferação de insetos. O local fica na altura do número 491, na esquina com a rua Armando Alves.

Segundo ela, até um abaixo-assinado foi organizado pelos moradores para tentar resolver a questão. Um ano depois, no entanto, o problema persiste.

O LIBERAL questionou a prefeitura sobre o problema, mas não houve resposta até o fechamento da edição.

