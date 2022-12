Vai viajar? Veja o preço do combustível em Americana

O preço do litro da gasolina comum caiu em quase metade dos postos de combustíveis de Americana, uma boa notícia para quem pretende viajar neste Natal. Dos 58 estabelecimentos existentes na cidade, 26 abaixaram o valor, outros 26 mantiveram o mesmo preço dos últimos 15 dias, cinco aumentaram e um não oferecia o produto.

De acordo com levantamento feito pelo LIBERAL, nesta quinta-feira (22), o valor médio do litro da gasolina era R$ 4,72. Na pesquisa do dia 8 de dezembro, o preço médio era R$ 4,76.

A queda média em 26 dos 58 postos visitados, nesta quinta-feira, era de R$ 0,10 ou 2,1%, sendo o valor mais em conta – R$ 4,37 – verificado em um posto na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam. E o mais caro – R$ 5,19 – em um estabelecimento na Rua José Bonifácio, no Jardim Colina.

Com relação ao litro do etanol, o levantamento apontou que o valor caiu em apenas 15 postos. A redução média nesses estabelecimentos foi de R$ 0,10 ou 2,6%, sendo o mais barato – R$ 3,27 – encontrado na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Mirim. E o mais alto – R$ 4,09 – na Avenida Armando Sales de Oliveira, no Jardim Ipiranga.

Dos 58 postos, dois não ofereciam etanol, seis elevaram o valor, 35 mantiveram o mesmo preço dos últimos 15 dias e 15 reduziram. A média de preços, nesta quinta-feira, era R$ 3,59. Em 8 de dezembro, a média era R$ 3,61.

Qual compensa mais

Para saber se é vantajoso trocar a gasolina pelo álcool, é necessário fazer um cálculo que leva em consideração o rendimento de cada combustível. O consumidor deve dividir o valor do litro do etanol pelo valor do litro da gasolina. Se der até R$ 0,70, o álcool compensa mais. Atualmente, levando em conta o preço médio de ambos os combustíveis, é mais vantajoso abastecer com gasolina.

Sobre a pesquisa

A apuração do LIBERAL considera informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias.

Em estabelecimentos onde havia diferença de valores entre o pagamento com dinheiro e com cartão, foi considerado o preço mais baixo.

Os valores publicados neste sábado podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.

