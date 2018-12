Vagas rotativas em 45 graus no Centro de Americana serão extintas

A Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) de Americana vai extinguir as vagas de estacionamento rotativo em 45 graus no meio da Rua Fernando Camargo, em frente à Praça Comendador Müller, no Centro. As vagas voltarão a ser paralelas às guias, como funcionava até junho de 2016. O objetivo da mudança é melhorar a fluidez e a segurança, de acordo com a prefeitura.

Se não chover, o serviço será feito a partir de domingo. A prefeitura foi questionada por volta das 20 horas desta quinta-feira sobre o número de vagas que serão disponibilizadas paralelas às calçadas quando a mudança for concluída. Até o fechamento desta edição, não houve resposta.

De acordo com o taxista Jésus Norival da Silva, de 60 anos, existem muito mais vagas hoje, com o estacionamento no centro da rua, do que havia quando os carros ficavam próximos às guias. Porém, de acordo com ele, o sistema atual provoca insegurança.

Ao descer do carro, o motorista precisa atravessar a rua para chegar a um dos lados da Fernando Camargo. “Não é um estacionamento na calçada, que o motorista desce e tem segurança”. Ele diz já ter visto um “quase” atropelamento no local.