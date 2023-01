Vagas no estacionamento ao lado do Mercadão de Americana serão gratuitas

Local está em obras desde a última terça-feira - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

As vagas no estacionamento que será instalado ao lado do Mercado Municipal de Americana, na Avenida Dr. Antôno Lobo, serão gratuitas, segundo a prefeitura.

Ao todo, haverá 50 vagas, que deverão ser de uso rápido, nos mesmos moldes dos bolsões do Mercadão. A área, que abrigava o antigo terminal metropolitano, tem 450 metros quadrados.

Um ponto do transporte metropolitano continuará no local, que está em obras desde a última terça-feira, com conclusão prevista para daqui 30 dias.

“O espaço será reformado e transformado em estacionamento para atender as demandas da população e dos comerciantes do Mercadão, facilitando o acesso naquele espaço tradicional da cidade”, afirmou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O prefeito Chico Sardelli (PV) comemorou a reforma do espaço. “Estamos muito satisfeitos com a obra que está sendo executada, que vai trazer mais comodidade aos consumidores”, disse.

O mercado em si também passará por uma obra de revitalização, que conforme o LIBERAL noticiou no último dia 6, deve começar entre março e abril.