Vaga para idosos e deficientes na nova Área Azul gera críticas

A disponibilidade de vagas para idosos e deficientes na nova Área Azul de Americana tem gerado críticas de usuários, que apontam dificuldade em encontrar as áreas destinadas para esses públicos. O assunto foi tema de um requerimento do vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim (MDB), aprovado na sessão dessa quinta-feira na Câmara.

De acordo com a prefeitura, antes da concessão do serviço haviam 30 vagas para idosos (5%) e 12 (2%) para deficientes em um universo de 600 vagas, o que atendia as exigências de resoluções do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Agora, sob o comando da Estapar, a Área Azul de Americana tem 108 vagas para idosos e 44 para deficientes entre as 2.020 disponíveis. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os parlamentares apontam, no entanto, que o espaçamento entre elas e a ampliação da área do estacionamento rotativo dificulta a localização das vagas. “Percorremos toda a parte da Vila Medon, em torno da prefeitura, em torno do Hospital São Lucas, até aqui bem próximo da Câmara e não conseguimos observar uma vaga para idoso. Consultamos as monitoras e elas não sabiam onde tinha vaga para idosos. Vimos algumas para deficientes, porém vagas esparramadas, muito longe uma da outra”, afirmou Gualter Amado (PRB).

No requerimento, Kim questiona se todas as vagas já foram demarcadas, onde elas estão e quantas existem por setor, e se o idoso ou deficiente que tiver as credenciais e estacionar em uma vaga comum terá direito a isenção ou serão multados. Sobre essa última questão, a Estapar informou ao LIBERAL durante a semana que isso não é permitido.

“Os idosos e portadores de necessidades especiais têm direito à gratuidade desde que tenham estacionado nas vagas específicas. Não existe impedimento de uso das demais vagas, porém, para utilização, devem efetuar o registro e pagamento das tarifas, assim como os demais usuários”, disse a Estapar.