Vaga de emprego do PAT é o serviço mais buscado no site da Prefeitura de Americana

Processo seletivo no PAT de Americana - Foto: Marília Pierre/Prefeitura de Americana - 22-03-2023

O serviço de emprego foi o mais buscado no site da Prefeitura de Americana de janeiro a novembro deste ano, segundo levantamento da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação.

De 1,6 milhão de acessos registrados pelo endereço eletrônico no período, 87 mil utilizaram a consulta de vagas disponíveis pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

Na sequência do levantamento, vem a busca aos editais de contratação (concursados ou temporários) com 31 mil acessos, seguida por guias e serviços de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) com 29 mil e multas de trânsito com 17 mil.

Os dados vão ao encontro de outro balanço, divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico na última terça-feira (26), que apontou alto fluxo de currículos e vagas no PAT. Segundo a pesquisa, em 2023, foram 57.855 currículos encaminhados e 1.649 vagas de trabalho cadastradas.

Com os números, foram 35 currículos, em média, para cada vaga aberta por meio do posto, responsável também pela captação de oportunidades de emprego e auxílio a diversas empresas de RH (Recursos Humanos) que procuram o PAT para realização de processos seletivos.

Além disso, a prefeitura destacou o projeto “PAT nos Territórios”, que divulgou o serviço de emprego para frequentadores das unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) nos bairros São Manoel, Zanaga e Mathiensen.

De acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), Americana teve saldo positivo de 1.222 empregos neste ano — foram 38.021 admissões e 36.799 desligamentos.

O setor que mais contratou e apresentou o melhor saldo (885) foi o de serviços, seguido pelo comércio (264) e pela agropecuária (92). O ramo da construção foi o único que teve saldo negativo de 21.